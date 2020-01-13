وزير خارجية إسرائيل يهدد بتصفية نصر الله

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصفية الأمين العام لمنظمة حزب الله اللبنانية، حسن نصرالله.

وكتب كاتس بتغريدة باللغة العربية على حسابه في " تويتر"، الإثنين، قائلا "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل، مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته، فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر، حيال تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته".

وأضاف "إذا تحدى إسرائيل- فلن يساعده ذلك أيضًا".

وتقول إسرائيل إن نصر الله يعيش منذ عدة سنوات، في مخبأ، خشية اغتياله.

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت مؤخرا اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني أثناء تواجده في العراق.

ونفت إسرائيل أي علاقة لها باغتيال سليماني.

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