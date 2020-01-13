برلين تستضيف مؤتمراً دولياً حول ليبيا 19 يناير

مصطفى كامل/ الخليج 365



أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الإثنين، أن برلين ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن الأزمة الليبية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.



ونقلت قناة "يورو نيوز" عن زايبرت قوله إن "التحضيرات للمؤتمر جارية".



يأتي الإعلان عن المؤتمر تزامنا مع محادثات مع ممثلين عن الجانيين الروسي والتركي في موسكو، الإثنين، مع وفد من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، وووفد يمثل قوات خليفة حفتر، لبحث وقف إطلاق النار في البلاد.



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ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابة لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار، في ليبيا.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية.

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