مصر.. مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار بالاسكندرية

القاهرة/ الخليج 365-
لقى 5 أشخاص مصرعهم، الإثنين، جراء انهيار عقار، في مدينة الاسنكدرية، شمالي مصر.
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "تلقى قسم شرطة بمحافظة الإسكندرية (شمالي مصر) بلاغا يفيد بانهيار عقار ووجود أشخاص تحت الأنقاض".
وأدى الحادث إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، صباح اليوم، إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق.
ووفق المصدر ذاته، تم نقل جثامين المتوفين والمصاب إلى مستشفى حكومي بالإسكندرية، فيما قامت السلطات بالتحقيق في الواقعة.
وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لأسباب بينها البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها، وفق تقارير محلية.
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