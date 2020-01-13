أوكرانيا: إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير خارجية أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني.

وقال فاديم بريستايكو، على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً عندما تحطمت، يوم الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

وقال بريستايكو إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس “هراء”، مشدداً على أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف.