“التقاعد”: صرْف الحقوق والبدلات وتعويض الإجازات ليس من اختصاصنا

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد ليست من اختصاص المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات؛ فيطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت “التقاعد” عمومَ المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية، من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها المؤسسة تيسيرًا على عملائها، مثل طباعة التعريف بالمعاش باللغتين العربية والإنجليزية، وطلب بطاقة المتقاعد التعريفية، ومتابعة المعاملات، وتحميل المستندات، والتواصل مع المؤسسة لتقديم المقترحات والاستفسارات.