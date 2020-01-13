شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: بدء موسم «الشبط» الأربعاء المقبل بأجواء شديدة البرودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، عن بدء موسم الشبط بعد غد الأربعاء – بمشيئة الله-، والذي يُعرف بشدة برودته ويستمر لمدة 26 يوماً.

وقال الحصيني: إن موسم الشبط يبدأ في 15 يناير من كل عام والذي يسمى في الخليج “برد البطين”، وله نجمين مدة كل منهما 13 يوماً أولهما يسمى “النعائم “ويزداد فيه الصقيع، والثاني يسمى “البلدة” ويعرف بالبرودة أيضاً.

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وأضاف أن موسم الشبط تقل فيه الزراعة بسبب شدة البرودة، بينما تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، ويتميز بزيادة ساعات النهار عن الليل.