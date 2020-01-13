شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بخصوص الرقية الشرعية في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
نفت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) صحة الأنباء المتداولة بشأن إقرار وزير الصحة توفيق الربيعة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية.
وأكدت وزارة الصحة أنه لم تصدر قرارات بشأن أي تعديلات على اللائحة، موضحة أن الرقية الشرعية مسموحة في المستشفيات حسب الضوابط الشرعية.
يذكر أن شائعات انتشرت مؤخرة تفيد بأن وزير الصحة أقر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرعية داخل منشآت الصحة النفسية، وهو ما دعا وزارة الصحة إلى إطلاق «تنبيه مهم» عبر حسابها في «تويتر» يؤكد أنه لا توجد تعديلات على اللائحة.
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