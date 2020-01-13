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توضيح مهم من «الصحة» بخصوص الرقية الشرعية في المستشفيات

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) صحة الأنباء المتداولة بشأن إقرار وزير الصحة توفيق الربيعة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية.

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وأكدت وزارة الصحة أنه لم تصدر قرارات بشأن أي تعديلات على اللائحة، موضحة أن الرقية الشرعية مسموحة في المستشفيات حسب الضوابط الشرعية.

يذكر أن شائعات انتشرت مؤخرة تفيد بأن وزير الصحة أقر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرعية داخل منشآت الصحة النفسية، وهو ما دعا وزارة الصحة إلى إطلاق «تنبيه مهم» عبر حسابها في «تويتر» يؤكد أنه لا توجد تعديلات على اللائحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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