حفاضات ذكية للأطفال وكبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

طورت شركة أمريكية ما أسمته بـ"حفاضات ذكية" تراقب الحالة الصحية للأطفال وكبار السن وتُنبه الآباء أو مقدمي الرعاية الصحية برغبة الطفل أو المسن الذهاب إلى الحمام، كما تتابع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تساهم في علاج السلس البولي مبكراً. وأوضحت الشركة الأمريكية "Smardii" أن جهازها الجديد والذي أسمته "puck" عبارة عن مستشعر صغير مستدير الشكل، يُثبت في أي حفاض لمراقبة حالة البول والبراز ودرجة حرارة الجسم، ومراقبة الحالة الصحية أولاً بأول ومنح قراءات حية للبيانات عبر تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية من قبل الآباء أو مقدمي الرعاية الصحية. ويستشعر الجهاز متى تكون الحفاضات متسخة، بالإضافة إلى الكشف عن وجود خلل في تكوين البول أو البراز، وحتى المساعدة في منع تقرحات الفراش عن طريق تتبع المدة التي انقضت منذ انتقال الشخص. ويقترن الجهاز بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عبر البلوتوث أو الواي فاي، ويسمح التطبيق لأولياء الأمور أو مقدمي الرعاية الصحية بتتبع ما يصل إلى 12 رضيعاً ومريضاً في وقت واحد. ويعد السلس البولي من أكثر المشكلات اليومية شيوعاً في مجال رعاية المسنين، حيث يعانى ما يقرب من 50% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من هذه الحالة، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية. وأوضحت الشركة أنه في حال ترك هذة المشكلة لفترات طويلة دون معالجة، فقد تؤدي الملابس الداخلية المتسخة إلى مشاكل صحية خطيرة، من بينها الالتهابات وتقرحات وتهدل الجلد. يُشار إلى أن الشركة أبرمت اتفاقيات لتجربة جهازها الجديد في ثلاثة مرافق للرعاية الصحية الفرنسية عام 2018، وتخطط حالياً للتوسع في إيطاليا والولايات المتحدة.

