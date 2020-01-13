شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساعة ذكية تحذر من انقطاع النفس أثناء النوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 كشفت شركة Withings الفرنسية عن الساعة الذكية Scanwatch الجديدة، التي تُطلق إنذاراً عند انقطاع النفس أثناء النوم (Sleep apnea syndrome)، وذلك من خلال قياس معدل تشبع الأكسجين بالدم. كما تتمتع الساعة بوظائف صحية أخرى مثل قياس النبض وتخطيط كهربائية القلب، كما يمكن للساعة مشاركة البيانات مع التطبيق الخاص بالشركة وتطبيقات صحية أخرى عبر تقنية Bluetooth LE. وتشتمل الساعة الذكية على بطارية تدوم لمدة شهر تقريبا دون الحاجة إلى شحنها. ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية في الربع الثاني من العام الجاري نظير نحو 250 يورو.





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