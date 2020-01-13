الصحة العالمية تكشف مصدر "فيروس غامض" في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إنه يبدو أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي والذي أودي بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين ولم ينتقل أبعد من ذلك. وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي بعد أن قالت الصين الأسبوع الماضي إن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل ولكنه من نفس عائلة الفيروسات التي سببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا). ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إن المرض لم ينتشر. وقالت إنه تم حالياً إغلاق سوق المأكولات البحرية في ووهان ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات في مناطق أخرى بالصين أو على الصعيد الدولي. وتعد ووهان مركزاً رئيسياً للنقل على الصعيدين المحلي والدولي. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ظهور المرض مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان. وأكدت: "لا توجد في هذه المرحلة إصابات بين موظفي الرعاية الصحية ولا يوجد دليل واضح على انتقال المرض من إنسان لآخر". وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يكون عضواً ظهر حديثاً في عائلة الفيروسات التي سببت تفشي فيروسي سارس وكورونا القاتلين هو الذي سبب ظهور الالتهاب الرئوي في الصين.

