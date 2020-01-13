النوم أفضل من الجيم لخسارة الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

كشف خبير بريطاني أن الحصول على قسط كافي من النوم أفضل من المداومة على صالات الجيم للراغبين بخسارة الوزن الزائد. وقال الدكتور غي ميدوز في حديث لصحيفة ميرور أونلاين "في الوقت الذي نعيش فيه جميعاً حياة مزدحمة، غالباً ما يسألني المراجعون عما إذا كان الاستيقاظ قبل ساعة من الذهاب للعمل والتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية فكرة جيدة أم لا". وأضاف "في نظري، الرياضة مهمة للحفاظ على صحتك ولياقتك البدنية، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب النوم مطلقاً. وعلى العكس تماماً، إذا كنت جاداً في بلوغ أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يجب أن يكون جزءاً أساسياً من خطة التدريب الخاصة بك". ويمضي الدكتور ميدوز في شرح أن مقدار النوم الذي نحتاجه يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على ثماني ساعات من النوم لنشعر بالحيوية طوال اليوم. ويواصل قائلاً "إذا كان السبب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هو إنقاص وزنك، فإن الحصول على مزيد من النوم قد يكون هو الحل أيضاً. النوم ضروري لتنظيم هرمونات الشهية مثل الجريلين واللبتين، المسؤولة عن التحكم في إحساسك بالجوع والشبع". وأوضح الدكتور ميدوز "يقول العلماء إنه بعد ليلة نوم فقيرة، يمكن أن يزداد شغفنا بالطعام بنسبة تصل إلى 45 في المائة، وهو ما يفسر السبب في أن الكثيرين يأكلون في المتوسط ​​300 سعرة حرارية إضافية في اليوم. وهذا يتماشى مع الأبحاث الأخرى التي وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في المتوسط ​​لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم".

