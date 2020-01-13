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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الذهاب إلى السينما يعادل ممارسة تمارين رياضية خفيفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الذهاب إلى السينما والجلوس لمشاهدة فيلم مفيد للصحة بقدر ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة. ووجد الباحثون في كلية لندن الجامعية أن معدلات ضربات القلب يزداد لدى مرتادي السينما إلى معدل يوازي المعدل الذي يصل إليه الشخص عند ممارسة تمرين خفيف، وذلك بعد قضاء 45 دقيقة داخل قاعة السينما. وقال الباحثون إن الجسم يعطي ردة فعل، كما أن العقل ينشط، أثناء مشاهدة الأفلام في السينما، ما يعود بالنفع على الصحة العقلية للشخص، حسب ما ورد في صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية. وشملت الدراسة 51 شخصاً من مرتادي السينما، حيث استخدم الباحثون معهم أجهزة استشعار لتتبع معدلات ضربات القلب وردود فعل الجلد لديهم، ومقارنتها مع مجموعة من 26 شخصاً أمضوا نفس الوقت (45 دقيقة) في القراءة. بينت النتائج أن معدل نبضات قلب الأشخاص الذين ذهبوا إلى السينما تراوحت بين 40 إلى 80% من الحد الأقصى للمعدل الصحي لضربات القلب، وهو نفس المعدل عند ممارسة تمارين رياضية خفيفة.
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