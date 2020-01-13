الملك سلمان يزور عُمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس









اسماء السيد - الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العُمانية مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان الملك سلمان غادر، في وقت سابق، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب بحسب ما ورد في بيان من الديوان الملكي.

وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً، اليوم، بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة خلال مدة سفره خارج المملكة.

وكان البلاط السلطاني في عُمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين التالية.

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وأدى هيثم بن طارق، السبت، اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.