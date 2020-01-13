دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيديو: وسادة ذكية لحل مشكلة نوم شائعة عند الكثيرين

قامت شركة تكنولوجية اسمها 10minds بابتكار وسادة ذكية، صُنعت خصيصاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مع الشخير أثناء النوم.

الوسادة التي أُطلق عليها اسم motion pillow تم الكشف عنها في معرض CES الأخير في لاس فيغاس، وهي عبارة عن وسادة رغوة تستخدم عدة تقنيات للمساعدة في تخفيف المشاكل التي تؤدي إلى حدوث الشخير.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الوسادة تضم نظام مراقبة ضغط النوم، والذي عن طريقه تستطيع معرفة موضع رأس النائم فوقها، لتقوم بعدها بتنشيط أكياس هوائية موجودة بداخلها، من أجل تصحيح رأس النائم.

كما أن الوسادة الذكية تحتوي على نظام كشف صوتي بإمكانه معرفة صوت الشخير عند حدوثه، حيث قالت التقارير أنه بمجرد أن يلتقط المسجل بداخل الوسادة أي صوت لتنفس ثقيل، فإنه يتواصل مع وسادة الحركة، التي تقوم بنفخ الأكياس الهوائية لإعادة تصحيح رأس النائم فوقها.

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ووفقاً لما صرحت به الشركة المُصممة لهذه الوسادة الذكية، فإنها تهدف من خلالها إلى تحسين تدفق الهواء من خلال أنف النائم، وتقليل احتمالية الشخير، مؤكدة أن وسادتها مُصممة لجعل الحركات خفية، حتى لا تسبب أي إزعاج للأشخاص أصحاب النوم الخفيف.المزيد:

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