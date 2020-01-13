موظف يهشم وجه مديره في العمل لهذا السبب

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اعتدى موظف خليجي على مديره مسدداً له لكمات على وجهه، بسبب اختلافهما على المسمى الوظيفي، مما نتج عنه إحالته إلى المحاكمة في دبي. وأفاد المجني عليه مدير لدى إحدى الجهات الحكومية في دبي أن المتهم يعمل في نفس إدارته رفض استلام مهام عمله الجديد واعترض على المسمى الوظيفي ورفض التوقيع على ذلك، وأنه توجه إليه في مكتبه وقام بتسديد لكمات على وجهه ملحقاً به أضراراً لم تخلف عاهة مستديمة. وأفاد شهود العيان أن المتهم حضر صباح يوم الواقعة إلى مقر عمله وتم إعلامه بأنه تم نقله إلى منصب جديد وتسليمه المهام الوظيفية الجديدة إلا أنه رفض التوقيع عليها معترضاً على المسمى الوظيفي. اقرأ أيضاً : هذه العلامات تدل على أن عملك يجعلك شخصا تعيسا وتوجه إلى مديره وحدثت مشادة كلامية بينهما أثناء وجود الموظفين وقام الموظف بالاقتراب من المدير ووجه له لكمات متفرقة في وجهه أحدثت له إصابات. وتدخل اثنان من الموظفين لفض الاشتباك بينهما وإبعاد المتهم عن المجني عليه الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة.

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