شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أندونيسيا يطالب بإيجاد مصادر بديلة لتلبية احتياجات الطاقة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا جوكو ويدودو رئيس أندونيسيا، إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وإيجاد مصادر طاقة بديلة لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة .

وأوضح في كلمته خلال افتتاح أسبوع أبو ظبى للاستدامة إلى الدور الفاعل الذي تقوم به إندونسيا لدعم مساعي التحول نحو الوقود الحيوي حيث تعد إندونيسيا الأولى على مستوى العالم في إنتاج الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل الذي يشكل 40 ٪؜ من إجمالي الوقود الحيوي المستخرج من عناصر نباتية آخرى في العالم، مما يسهم في تحقيق وفر كبير في التكلفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

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وطالب الرئيس الأندونيسي فى جلسة افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2020، الذي يقام تحت عنوان " تسريع وتيرة التنمية المستدامة"، ببناء مدن تقوم على دعائم الاستدامة وتتبنى معايير تراعي البيئة من أجل الأجيال القادمة على غرار "مدينة مصدر" في أبوظبي، مشيرا إلى المشاريع الحيوية التي تخطط لها بلاده لترسيخ الممارسات المستدامة، لا سيما خططها لبناء عاصمتها الجديدة التي تحاكي نمط العيش في المدن الذكية والمستدامة.

حضر الافتتاح الذي أستهل بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح السلطان قابوس بن سعيد ، كل من الدكتور أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا ، داني فور رئيس جمهورية سيشل، وإبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي ،جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، آنا برنابيتش رئيسة مجلس الوزراء في جمهورية صربيا والشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية ،وخوسايا فوريكي باينيماراما رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضر الافتتاح، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ،والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، و الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.