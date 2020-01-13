شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع رؤساء أرمينيا ورواندا وسيشل وجزر فيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، كل من رؤساء أرمينيا ورواندا وسيشل وجزر فيجى، وذلك على هامش افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يستمر حتى 18 يناير الحالى، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

ونشر محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر، صور من لقاءاته الثنائية مع رؤساء الدول، وعلق عليها :"التقيت اليوم على هامش " أسبوع أبوظبي للاستدامة" - كلا على حدة - رؤساء أرمينيا و رواندا وسيشل وجزر فيجي.. ناقشت معهم تنمية العلاقات مع بلدانهم وأهمية تعزيز العمل من أجل تنويع مصادر الطاقة واستدامة التنمية لخير الشعوب في العالم".



محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى

شهد الشيخ بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يستمر حتى 18 يناير الحالى، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

وتضمن حفل الافتتاح توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة، والتى تكرّم المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن 5 فئات هى: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية. وحضر الافتتاح عدد من رؤساء الدول بينهم جوكو ويدودو رئيس أندونيسيا الذى ألقى الكلمة الرئيسية فى حفل الافتتاح.

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وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن دولة الإمارات تقوم بدور فعال وإيجابى ومؤثر فى دعم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية من خلال إطلاق مبادرات، وبرامج مهمة لمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون ومناقشة مواضيع الاستدامة وتوحيد الجهود والاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة وأحدث التطورات فى مجال التكنولوجيا من أجل بناء عالم أفضل للجميع".



أسبوع أبو ظبى للاستدامة



محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

ويناقش أسبوع أبو ظبي للاستدامة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في حضور عددا من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.

كما تم إطلاق معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمشاركة 850 شركة عارضة من 40 دولة، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يوفر منصة عالمية تجمع قادة دول ووزراء وخبراء قطاعات وصناع سياسات بارزين، لمناقشة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة على تشجيع الحوار العالمي حول الاستدامة، وقد جرى العام الماضي توسيع نطاق محاور الأسبوع ليغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مجالات وقضايا أخرى بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .