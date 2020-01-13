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وفاة مواطن ساجداً أثناء أدائه الصلاة بحفر الباطن

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نبأ وفاة مواطن وهو ساجد خلال صلاة المغرب مساء أول أمس السبت، داخل أحد المساجد بحي المحمدية في محافظة حفر الباطن.

وشيع المصلون جنازة الفقيد عقب الصلاة عليه في جامع الشيخ عبدالله الشريع ظهر أمس الأحد بحفر الباطن، ودفن بمقابر حفر الباطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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