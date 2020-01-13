شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن ساجداً أثناء أدائه الصلاة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نبأ وفاة مواطن وهو ساجد خلال صلاة المغرب مساء أول أمس السبت، داخل أحد المساجد بحي المحمدية في محافظة حفر الباطن.

وشيع المصلون جنازة الفقيد عقب الصلاة عليه في جامع الشيخ عبدالله الشريع ظهر أمس الأحد بحفر الباطن، ودفن بمقابر حفر الباطن.

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