شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع انتهاء موجة البرد القارس في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، استمرار موجة البرد القارس التي تؤثر حاليًا على عديد من مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل.
وقال “الصخري” عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: إن موجة البرد القارسة التي تؤثر حاليًا على عديد من مناطق المملكة -خصوصًا شمالها ووسطها- مستمرة حسب آخر التحديثات بمشيئة الله حتى يوم الخميس القادم ٢١ جمادى الأولى ١٤٤١، الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٠ .
وأضاف أنه من المتوقع أن تخف حدة البرد نسبيًّا بعد ذلك وبشكل تدريجي – بمشيئة الله-.
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