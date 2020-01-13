تعرف على النموذج الأولي لجهاز الألعاب المحمول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة ديل الأمريكية للإلكترونيات، النقاب عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب.



Advertisements

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النموذج الأولي Alienware Concept UFO عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة إرسال “Dock”.

ويعتمد جهاز الألعاب Alienware Concept UFO على نظام التشغيل ويندوز، وينبض بداخله معالج إنتل من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة Full HD.

ولم تفصح ديل عن المزيد من المواصفات الفنية أو موعد طرح أو أسعار جهاز الألعاب Alienware Concept UFO الجديد.