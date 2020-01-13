ما هو سر لقاء الأمير هاري بجدته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنَّ الأمير هاري سيلتقي جدته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وكبار أفراد العائلة المالكة، الإثنين، لمناقشة خططه للتخلي عن واجباته الملكية.



وأعلن الأمير هاري (35 عاماً) وزوجته ميجان ماركل (38 عاماً)، دوقة ساسكس، بشكل مفاجئ، الأربعاء، عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

وذكرت "بي بي سي" ووسائل إعلام بريطانية أخرى، نقلاً عن مصادر في القصر الملكي البريطاني، أنَّ الملكة ستجري محادثات مع حفيدها في قصرها في ساندرينجهام شرقي إنجلترا بشأن الأدوار المستقبلية لهاري وميجان، الإثنين، فيما لم يصدر عن قصر باكنجهام أو عن هاري وميجان أي تأكيد بشأن الاجتماع.

وانتقد العديد من المراقبين الملكيين والصحف البريطانية إعلان هاري وميجان، وتصاعدت حدة الانتقادات، الجمعة، بعد أن أكد القصر أن الممثلة الأمريكية السابقة ميجان سافرت إلى كندا، حيث عاشت أثناء تصوير المسلسل الدرامي التلفزيوني الشهير "سوتس".

وأفاد تقرير صدر، الأحد، بأنَّ الأمير هاري وميجان يخططان للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الزوجين يخططان للعيش حالياً في كندا، لكن في نهاية المطاف هما يخططان لإيجاد منزل خاص وأعمال لهما في لوس أنجلوس.

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وأوضحت الصحيفة: "هذا ليس شيئًا فوريًا على أي حال، لكن هناك خطة طويلة الأمد للعيش في الولايات المتحدة مع وجود منزل ثانٍ في كندا، حيث سيقضون الوقت بين المكانين".

وكانت ميجان قالت سابقاً إنها لن تعود إلى الولايات المتحدة بينما ترامب يشغل منصب الرئيس هناك، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن أصدقائها.

وانتقدت ميجان قبل انتخابات عام 2016، وقبل أن تتزوج من الأمير هاري، ترامب على أنه مثير للكره النسائي في برنامج كوميدي سنترال "ذا نايتلي شو".

وقالت حينذاك إنها تفكر في البقاء في تورنتو، حيث صورت الحلقة ولن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز ترامب، وهو فعلاً ما حصل.

وأثناء الزيارة التي أجراها ترامب إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، سُئل عن تعليقات ماركل وانتقادها، فرد ترامب: "لم أكن أعرف أنّها كانت سيئة"، وأوضح في وقت لاحق أنه يعني أن التعليقات كانت سيئة.

الممثلة السابقة لم تشارك بالولائم الرسمية في قصر باكنجهام خلال تلك الزيارة. ومع ذلك، حضر هاري مأدبة غداء ملكية مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ويأتي الإعلان المفاجئ لهاري وميجان بعدما أدان الزوجان الملكيان التغطية المتطفلة وغير الدقيقة في الصحافة البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية التي وجِهت إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد ميجان لأن والدتها سمراء.