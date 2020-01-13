«دراجون أويل» تستحوذ على كامل حقوق وامتيازات «بي بي» في خليج السويس بقيمة 850 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دراجون أويل» - منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي - عن نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» في منطقة خليج السويس بمصر.

وبموجب الاتفاق استحوذت «دراجون أويل» على 100% من حقوق شركة «بي بي مصر» في صفقة قيمتها 850 مليون دولار (3.12 مليار درهم) وبتمويل ذاتي لتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة «بي بي» البريطانية في كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

جاء الإعلان خلال الاحتفالية التي نظمتها الشركة بفندق فورسيزونز القاهرة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل» نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» والمهندس محمد المليجي رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس «جابكو» والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال سعيد محمد الطاير: «يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء لأنقل لكم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» رئيس مجلس إدارة دراجون أويل، ولأعبر لكم عن بالغ تقديري لعلاقات الشراكة الحديثة بين المؤسسة المصرية العامة للبترول ودراجون أويل تعزيزاً للاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر الشقيقة في ظل توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية».

وأشار إلى أن وجود شركة «دراجون أويل» في هذه الشراكة سيضيف أبعاداً جديدة للمستوى المتقدم في شركة خليج السويس للبترول «جابكو» في الأنشطة البترولية بما في ذلك العمليات الفنية والشؤون الإدارية والمالية.

وتعتبر هذه الشراكة الجديدة فرصة استثمارية استثنائية لتوسيع آفاق التعاون للطرفين والتي تدعم أهداف التنمية المشتركة كما أنها تفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة في أحد أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وأضاف الطاير: «احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية مصر العربية والذي وصل إلى نحو 6.66 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 6.5 مليار دولار عام 2017 ما يدل على زيادة تنافسية البيئة الاقتصادية في مصر والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة وذلك لاهتمام قيادتها بإجراء التحسينات التشريعية والتطورات الداعمة للارتقاء باقتصادها وتوفير البنية التحتية الملائمة لنمو وزيادة الأعمال».

من جهته قال المهندس علي الجروان: «نحتفل اليوم جميعاً بهذه الشراكة، نشعر بالفخر والعزة بالهوية التقنية التي تجمعنا وسنسعى معاً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نصبو إليه من زيادة الإنتاج والاهتمام بالعنصر البشري والمحافظة على السلامة للجميع وتوفير كل سبل التميز في العمل من أجل المحافظة على البيئة والأمن الصناعي وكفاءة العمليات».

وأضاف: «ضماناً لهذا التكامل والشراكة ستكون هناك استراتيجيات شاملة وخطط طموحة وبرامج تدريبية وتطوير مستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق رؤية واضحة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات الجميع.. ونطمح من خلال هذه الشراكة والجهود المشتركة للوصول لزيادة الإنتاج وتنفيذ خطط مستقبلية طموحة ونحن نسعى في دراجون أويل لزيادة الإنتاج الحالي من خلال 11 منطقة امتياز ومناطق استكشافية إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023 من خلال تقديم أفضل الممارسات الفنية والتطبيقات التقنية الحديثة واعتماد الإبداع كمبدأ لتقديم الحلول المبتكرة من خلال فرق العمل».

وقال الجروان: «نأمل في دراجون أويل أن نحقق أهداف النمو المستدام من خلال استكشاف وتوفير فرص جديدة في مختلف أنحاء العالم مثل تركمانستان والعراق وأفغانستان والذي يقدر حالياً الإنتاج بـ 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 300 ألف برميل في اليوم الواحد بحلول 2026 بحسب استراتيجياتنا وطموحنا».