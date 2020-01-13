شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك قنبلتين عائدتين إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بلدية مدينة دورتموند الألمانية، عن تفكيك قنبلتين عائدتين للحرب العالمية الثانية الأحد في ختام عملية أدت إلى إجلاء نحو 14 ألف شخص.

وتمكنوا جميعاً من العودة إلى منازلهم بحسب بيان البلدية على حسابها على «تويتر». نفذت البلدية السبت عملية لإخلاء 4 مواقع في منطقة مكتظة بالسكان في وسط المدينة قد تتواجد فيها قنابل غير منفجرة ألقتها القوات الجوية الحليفة خلال الحرب العالمية الثانية. وعثر على قنبلتين أمريكية وبريطانية زنتهما 250 كيلوغراماً وفككتا ولم يتأكد وجود قنبلتين أخريين.

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