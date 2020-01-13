مقتل ثلاثة مدرسين قرب حدود كينيا مع الصومال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الكينية إن حركة الشباب الإرهابية الصومالية قتلت ثلاثة مدرسين كينيين قرب الحدود بين البلدين في وقت مبكر من صباح الاثنين، فيما يبدو أنه أحدث هجوم في سلسلة هجمات تشنها الحركة في كينيا منذ بداية العام.

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير للشرطة أن طفلاً أصيب بطلق ناري طائش عندما هاجم الإرهابيون مدرسة كاموثي الابتدائية في مقاطعة جاريسا.

وأحرق المهاجمون كذلك مركزاً قريباً للشرطة ودمروا برجاً للاتصالات في الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

واستهدفت حركة الشباب كينيا في هجمات متكررة في إطار حملة انتقامية عليها لإرسالها قوات للصومال في عام 2011 بعد سلسلة هجمات وعمليات خطف عبر الحدود.

لكن الحركة كثفت وتيرة هجماتها في كينيا منذ بداية العام.

وفي الأسبوع الماضي قُتل أربعة من تلاميذ المدارس في أعقاب معركة بالرصاص بين الحركة والشرطة المحلية في جاريسا، واستهدف المهاجمون برجاً للاتصالات في ذلك الهجوم أيضاً.

وعززت الولايات المتحدة وجودها في كينيا الأسبوع الماضي بعد أن قتلت حركة الشباب ثلاثة أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية والكينية.

وتشن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تمرداً في الصومال منذ عام 2008 يهدف إلى الإطاحة بالحكومة.

وقتل 90 شخصاً على الأقل الشهر الماضي في تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ أكثر من عامين.