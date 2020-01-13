ترودو يتعهد لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية بـ«تحقيق العدالة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران بالعمل «بلا توقف حتى إحقاق العدالة»، وذلك خلال حفل تأبين في إدمونتون في غرب كندا الأحد.

وفي كلمة أمام نحو 1700 شخص تجمعوا في القاعة الرياضية في جامعة إدمونتون، قال ترودو لعائلات الضحايا «ربما تشعرون أنكم بمفردكم، لكنكم لستم كذلك». وأضاف أن «البلاد بأكملها إلى جانبكم، هذا المساء وغداً، ولسنوات مقبلة».

وقال أمام جمهور يذرف الدموع «أنتم تمنحونني العزم لأطالب باسمكم بإحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين». وأضاف «سنواصل العمل مع شركائنا للقيام بتحقيق شفاف وكامل. لن نتوقف حتى نحصل على أجوبة».

وكان أكثر من نصف ضحايا تحطم الطائرة من الكنديين الذين يعيشون في مقاطعة ألبيرتا، بينهم 13 من مدينة إدمونتون وحدها.

وأعرب ترودو السبت عن «غضبه وصدمته» بعد اعتراف إيران بإسقاطها الطائرة عن طريق الخطأ. وطالب الرئيس الإيراني بـ«إلقاء الضوء» على كافة الأسباب التي أدت إلى هذه المأساة، و«تحمل المسؤولية كاملةً» بما في ذلك دفع تعويضات مالية للعوائل.