دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy XCover Pro بنظام Android 10 وسعر 500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy XCover Pro الذي يتميز بشاشة Infinity مع ثقب في الزاوية اليسرى من الشاشة، وتصميم أكثر مقاومة، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0 وسعر 500 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Galaxy XCover Pro بحجم شاشة 6.3 إنش بجودة عرض FHD بلس، كما تتميز الشاشة بتحسينات وكفاءة أعلى في آداء خاصية اللمس والإستجابة السريعة في الظروف المختلفة للمناخ من الأمطار أو تساقط الثلوج، وأيضاً نمط خاص يدعم التحكم في الشاشة بالقفازات، أيضاً يدعم الرد على الرسائل المستلمة بالإملاء الصوتي في الوقت الفعلي.

ويضم هاتف Galaxy XCover Pro رقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويعمل بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، كما يتميز بتصميم مقاوم للسقوط العرضي من مسافة 1.5م حتى في حالة عدم وجود الحافظة، كما يتميز الهاتف بمعايير MIL-STD 810G التي تضمن كفاءة مقاومة الهاتف لدرجات الحرارة والرطوبة.

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أيضاً يتميز Galaxy XCover Pro بقدرة بطارية 4050 mAh، والتي تدعم التبديل، كما يدعم الهاتف اثنان من مفاتيح البرمجة لتخصيص مهام للهاتف بنقرة واحدة، كما يدعم هاتف XCover Pro نمط الضغط المطول للتحدث اللاسلكي Walkie Talkie.

مواصفات هاتف Galaxy XCover Pro

شاشة LCD بتصميم Infinity-O بحجم 6.3 إنس، مع جودة عرض Full HD بلس، بدقة 2400 في 1080 بيكسل، Wet Touch، ونمط خاص للقفازات

معالج Exynos 9611 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G72.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة micro SD سعة 512 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية مع مستشعر رئيسي 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7 مع فلاش LED، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة مع فتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية بمستشعر 13 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع ميزة الضغط للتحدث

قياسات الهاتف 159.9 في 76.7 في 9.94 مم، مع وزن 218 جرام.

دعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع دعم معايير MIL-STD 810G

بطارية بقدرة 4050 mAh قابلة للإزالة، مع شاحن بقدرة 15W

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy XCover Pro على أن يتميز باللون الأسود بسعر 500 دولار، حيث يتوفر في النصف الأول من 2020.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy XCover Pro بنظام Android 10 وسعر 500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.