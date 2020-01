دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

في معرض CES 2020 كشفت شركة Autel Robotics عن خط جديد من الطائرات بدون طيار والذي يتضمن EVO II و Evo II Pro و Evo II Dual هذه الطائرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 8K في اصداري EVO II و Evo II Dual وتصوير 6K لإصدارEVO II Pro، تتميز هذه الاصدارات بسعة تخزين داخلية تبلغ 8 غيغابايت يمكن توسيعها لتصل إلى 256 جيجابايت باستخدام فتحة بطاقة SD المدمجة. © القيادي الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K * شاهد الفيديو التقديمي لطائرات Autel EVO II ثم تابع القراءة…

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

تتمتع الطائرات بـ 12 مستشعر للمساعدة في التنقل وتجنب العوائق وتأتي مع جهاز

تحكم مزود بشاشة مدمجة، تستطيع الطائرات الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 45 ميل

في الساعة مع توفير نطاق اتصال لمسافة 9 كيلومترات.

يتم التسويق لهذه الطائرات على انها اول طائرة درون للتصوير بدقة 8K قابلة للطي،

اصدار Autel EVO II التي تم الإعلان عنها مؤخراً يمكنها تصوير فيديو بدقة 8K

بوضوح 7680 × 4320 وبعمق الوان 10 بت مع صور بدقة 8000 × 6000 بكسل.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

اما اصدار Autel EVO II Dual فهو مزود بمستشعر CMOS 1/2 مع 48 مليون

بكسل فعال وله وقت طيران مثير للإعجاب يصل الى 40 دقيقة، يمكن لـ EVO II Dual

أيضًا التقاط صور حرارية باستخدام كاميرا FLIR LWR الحرارية الإضافية ولكن بدقة

محدودة هي 640 × 512 بكسل ولكنها ميزة اضافية مرحب بها.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

من ناحية أخرى، يأتي اصدار EVO II Pro بجهاز استشعار CMOS 1 ″ أكبر

مع 20 مليون بكسل فعال، لكن في المقابل يمكنه التسجيل فقط بدقة 5472 × 3648 بكسل،

كما يتميز إصدار Pro بتصوير فيديو HDR وعدسة ذات فتحة قابلة للتعديل من f2.8

إلى F11 ببعد بؤري مكافئ لـ 28 ملم.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K اكتشف ايضاً | DJI Storm طائرة درون مخصصة لكاميرات ارري و RED

تحتوي EVO II و EVO II Dual على حساسية ISO محدودة من 100 الى 3200،

Advertisements

بينما يوفر اصدار EVO II Pro حساسية محسّنة مع إعدادات ISO التي تتعدى 12800،

يستخدم كل من EVO II و Evo II Pro و Evo II بطارية بقوة 7100mAh قابلة للشحن

وتزن 1127 جرام و 1174 جرام و 1192 جرام على التوالي.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

تحتوي جميع الطرازات الثلاثة على 12 مستشعر رؤية يتحكم فيه الكمبيوتر ويمكنه

اكتشاف العوائق المحتملة على بعد 30 مترًا، يمكن لهذه الطائرات أيضًا تعقب المواضيع

بشكل مستقل حول العقبات عند السرعات العالية باستخدام نظام يسمى Dynamic Track 2.0

الحاصل على براءة اختراع من Autel، حيث تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي AI على ابتكار

مسارات طيران ذكية في الوقت الفعلي.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام الكشف عن المواضيع ثنائي النواة الذي تم تزويده

على جميع الاصدارات التعرف على ما يصل إلى 64 موضوعًا في وقت واحد

بما في ذلك الأشخاص والمركبات والحيوانات.

© alqiyady الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K

* مواصفات طائرات Autel EVO II

– مستشعر 1/2 COMS بوضوح 48 ميجابكسل لإصدار EVO II

– سينسور 1 انش CMOS بوضوح 20 ميجابكسل لإصدار EVO II Pro

– مستشعر 1/2 انش CMOS بوضوح 48 ميجابكسل مع كاميرا حرارية لإصدارEVO II Dual

– معدل البت: 120 ميغابت في الثانية

– عمق الألوان: 10 بت

– سعة التخزين الداخلية: 8GB بالإضافة إلى فتحة بطاقة SD.

– مدة الرحلة: 40 دقيقة (بدون الرياح)

– أقصى مدة تحليق: 35 دقيقة

– الوزن: 1127 جرام لـ EVO II و 1174 جرام لـ EVO II Pro و 1192 جرام لـ EVO II Dual

وفقًا لـ Autel Robotics فإن جميع الموديلات الثلاثة قيد الإنتاج

والتطوير وسيتم الإعلان عن الاسعار وموعد التوافر لاحقاً.

The post الإعلان عن Autel EVO II درون للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة 8K appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي