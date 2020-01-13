شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمن الدولة الأردنية تحكم على "متسلل إسرائيلى" بالحبس 4 اشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة أمن الدولة فى الأردن، اليوم الاثنين، بحبس متسلل إسرائيلى لمدة 4 أشهر، بعد دخوله أراضى المملكة بطريقة غير مشروعة فى 29 أكتوبر الماضى، وجاءت هذه العقوبة أيضا لتشمل إدانة الإسرائيلى "قسطنتين كوتوف" بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطى، وحكمت المحكمة على المتهم بالسحن لمدة سنة بسبب حيازة المخدارت.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "سكاى نيوز عربية"، أنه ولظروف القضية و"لكونه متزوجا ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه"، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرنى "حوالى 1400 دولار أميركى".

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كما تمت إدانة المتسلل الإسرائيلى "قسطنتين كوتوف"، بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهى السجن لمدة 4 أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة الأردنية، وجهت للإسرائيلى قسطنتين كوتوف، تهمتى حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.