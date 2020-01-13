شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس-300" الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير العراق لدى إيران سعد جواد قنديل أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة (إس-300) الصاروخية للدفاع الجوي، لافتاً إلى أنه من الوارد أن يتم شراء هذه المنظومة، وقال قنديل - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين " إن مسألة شراء منظومة (إس-300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة ".

وأشار إلى "أن العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح.. لدينا عقود تسليح مع روسيا"، مضيفا أن العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، قد تحدث عن أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300".

وكان عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية إيجور كوروتشنكو صرح بأنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية "إس-400"، وقال كوروتشنكو -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي بغارة جوية في العراق يدل على أن بغداد بحاجة إلى تحسين نظام الدفاع الجوي".

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