ليبيا.. هدوء حذر بطرابلس في ثاني أيام الهدنة

طرابلس/ الخليج 365

لليوم الثاني على التوالي، يسود هدوء حذر خطوط الجبهة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

ولأول مرة تعهدت الأطراف المتنازعة في ليبيا، بالتزامها بوقف إطلاق النار، بعد 10 أشهر من هجوم ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس بهدف الاستيلاء عليها.

وبعد مرور 36 ساعة على بدء سريان وقف إطلاق النار، اتهمت الأطراف بعضها البعض، بخرق الاتفاق.

وقالت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، إن مدنيا قُتل برصاص ميليشيات حفتر في منطقة "عين زارا" جنوب شرقي طرابلس.

ورصدت الخليج 365 حالة وقف إطلاق النار في منطقة صلاح الدين التي تعد من أكثر مناطق العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات.

وبهدف الحفاظ على سلامة المدنيين، تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي التمركز في نقاط المراقبة القريبة من مناطق الاشتباكات.

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وقال أحد قادة حكومة قوات الوفاق الوطني، إنهم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم قد تشنه ميليشيات حفتر، مبينا أن هذه الميليشيات قامت بعدة تحرشات من أجل دفع القوات الحكومية لانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد القائد العسكري التزامهم بأمر وقف إطلاق النار الذي تلقوه من حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح أن وقفا دائما لإطلاق النار، لن يتحقق إلّا بعد عودة ميليشيات حفتر إلى النقطة التي انطلقوا منها نحو العاصمة طرابلس في ابريل الماضي.

والأربعاء الفائت، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابة لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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