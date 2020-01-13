الرئيس الجزائري يوجه بسن قانون ضد خطاب الكراهية في البلاد

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، حكومته بإصدار قانون يجرم خطاب الكراهية الذي اعتبره يشكل تهديداً للإنسجام الوطني.

ووفق بيان للرئاسة أطلعت عليه "الخليج 365"، "وجه الرئيس تبون تعليمات للوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد".

وأوضح أن السبب هو "بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي".

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وتابع: "كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

ودعا الرئيس الجزائري الجميع إلى "التقيد بالدستور وقوانين الجمهورية لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة للحراك الشعبي ما يشبه "معارك" عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين للمسار السياسي في البلاد، وسط تهم "تخوين" إلى جانب شعارات عنصرية متبادلة بين عدة مكونات ومناطق.

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