حكم مخفف بالحبس 4 أشهر لإسرائيلي تسلل إلى الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أصدرت محكمة أردنية، الإثنين، حكما مخففا بالحبس 4 أشهر بحق إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وهذه أول محاكمة لإسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.

وكانت السلطات الأردنية ألقت القبض على الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، في 29 أكتوبر، وبدأت محاكمته أوائل ديسمبر/كانون الأول، بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وفي حكمها الصادر اليوم، قرر قاضي محكمة أمن الدولة حبس كوتوف عاما وتغريمه 1000 دينار (1400 دولار) عن تهمة حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي، قبل أن يقرر تخفيض الحكم لـ3 أشهر بدعوى "إعطاءه فرصة لإصلاح نفسه ولكونه معيلا لأسرة".

فيما قرر القاضي الحبس 4 أشهر بحق المواطن الإسرائيلي عن تهمة "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع".

Advertisements

وعملا بالقانون الأردني، لم تجمع المحكمة إجمالي العقوبة وإنما أخذت بالحكم الأعلى وهو الحبس 4 أشهر عن تهمة "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع".

وقضى كوتوف بالفعل نحو شهرين ونصف في الاحتجاز؛ ما يعني أنه -في حال تثبيت الحكم عليه- سيتبقى من مدة عقوبته شهرا ونصف، ليطلق سراحة أواخر فبراير/شباط المقبل.

جدير بالذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة ليست قطعية وقابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

و"محكمة أمن الدولة الأردنية" تتألف من قضاة مدنيين وعسكريين يعينهم رئيس الوزراء؛ بناءً على توصية من وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.