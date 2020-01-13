وكالة روسية: وفد من حكومة السراج وصل موسكو

مصطفى كامل / الخليج 365

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، الإثنين، بوصول وفد تابع لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية إلى موسكو للمشاركة في مفاوضات مزمع عقدها مع وفد تابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، تأكيده وصول وفد حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا إلى موسكو، قائلا: "نعم .. الوفد في موسكو"، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن موعد وصول الوفد وأعضائه.

كان مصدر بوزارة الخارجية الروسية أعلن، صباح اليوم، عن تحضيرات لعقد مفاوضات بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في موسكو اليوم.

وأفادت مصادر لـ"سبوتنيك"، دون الكشف عنها، بأن هذا اللقاء يُعقد "بناءً على المبادرة الروسية التركية"، وسيعقد بمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

ووصل حفتر إلى موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد؛ لبحث حل الأزمة الليبية.

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وقال مصدر ليبي مطلع لـ"سبوتنيك": "وصل حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج الإثنين؛ حيث من المنتظر عقد مفاوضات في موسكو".

يأتي ذلك في أعقاب توصل أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الأحد.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابة لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، نهاية يناير/كانون ثانٍ الجاري من دون تاريخ محدد بدقة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

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