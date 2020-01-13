وزير الطاقة: سنعمل ما بوسعنا على استقرار سوق النفط

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن المملكة، أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.
وأضاف في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020: “ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها؛ لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط”.
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.
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