شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يفتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلن المركز الوطني للقياس، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي (ورقي – طلاّب).
جاء ذلك عبر تغريدة لمركز قياس، في حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، ذكر فيها أن التسجيل سيتاح للطالبات في 20-01-2020م.
وأضاف المركز الوطني للقياس أنه يمكن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي من خلال الرابط (هنا).
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