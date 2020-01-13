شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري لمصر يهبط ‭32‬% في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين: إن عجز الميزان التجاري هبط ‭‭32.2‬‬ في المئة على أساس سنوي إلى ‭‭3.22‬‬ مليار دولار في أكتوبر.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت ‭‭4.4‬‬ في المئة إلى ‭‭2.39‬‬ مليار دولار في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة الواردات ‭‭22.6‬‬ في المئة إلى ‭‭5.61‬‬ مليار دولار.

وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية ‭‭23.5‬‬ في المئة والمواد الأولية من الحديد والصلب ‭‭36.4‬‬ في المئة.

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