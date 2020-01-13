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الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات في عرض البحر

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صورة للمضبوطات والمتهمين بتهريبها دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab صورة للمضبوطات والمتهمين بتهريبها تمكنت أجهزة الأمن الكويتية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

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واعترض خفر السواحل الكويتي زورقا في المنطقة الشمالية المحظورة يتحرك بصورة مشبوهة مع إطفاء الأنوار الملاحية، وكان على متنه شخصان أحدهما لا يحمل أي إثبات للهوية.

وبعد التحقيق معهما اعترفا  بوجود كمية من المخدرات كانت بحوزتهما مخبأة في "قاع البحر" وأرشدا عن مكانها، وتم انتشالها وتبين أنها 7 حقائب محكمة الإغلاق بداخلها مواد مخدرة وبعد تحريز الحقائب وتفتيشها تبين بأن بها 183 قطعة.

وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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مقدم من سكاي نيوز

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ربع مليون مسافر من الكويت في عطلة رأس السنة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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