شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 6 شبان فلسطينيين من محافظات طولكرم والخليل وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأثنين، أربعة شبان فلسطينيين، بينهم أسير محرر من محافظتى طولكرم و الخليل، وأفاد مكتب نادى الأسير فى طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فهد ياسين من مدينة طولكرم، والشاب سعد أحمد قاسم ، من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، كما فتشت عدداً من منازل المواطنين فى الحى الجنوبى من المدينة، بعد تكسير أبوابها وتخريب محتوياتها.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، من جهة أخرى، قال الناشط الإعلامى محمد عوض فى الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر والبياضة وسط بلدة بيت آمر، واعتقلت الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار، بعد تفتيش منزلى ذويهما.

و على صعيد أخر، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأثنين، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية فى الخليل، أن جيش الاحتلال اعتقل، عميد العزة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأحمد عزية من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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و من جهته، أعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، فى وقت سابق، أن 149 فلسطينيًا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلى خلال عام 2019، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذى بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً فى كل عام.

وجاء فى البيان، أن من بين الضحايا 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالى، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربى الإسرائيلى، فى حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدًا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالى".

وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضى فى حى الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي، فى بيت لاهيا شمال غزة.

وذكر البيان، أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما وثمانية أشهر، وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضى كان أكثر الأشهر دموية، حيث استشهد خلاله 44 مواطنا من الجنسين.