محمد بن زايد يكرم رواد التنمية المستدامة: الجائزة تواصل مسيرة غرس بذور الخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اليوم الإثنين، الفائزين بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة، رواد التنمية المستدامة والعمل الإنساني.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر، اليوم الإثنين: "نكرم اليوم الفائزين بدورة هذا العام من جائزة زايد للاستدامة، رواد التنمية المستدامة والعمل الإنساني.. تواصل الجائزة مسيرتها في غرس بذور الخير عبر برامج ومبادرات عالمية كمبادرة " 20 في 2020" الإنسانية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في مناطق مختلفة حول العالم".



محمد بن زايد

وشهد الشيخ بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يستمر حتى 18 يناير الحالى، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

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وتضمن حفل الافتتاح توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة، والتى تكرّم المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن 5 فئات هى: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.



جوائز زايد للاستدامة

وحضر الافتتاح عدد من رؤساء الدول بينهم جوكو ويدودو رئيس أندونيسيا الذى ألقى الكلمة الرئيسية فى حفل الافتتاح.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن دولة الإمارات تقوم بدور فعال وإيجابى ومؤثر فى دعم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية من خلال إطلاق مبادرات، وبرامج مهمة لمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون ومناقشة مواضيع الاستدامة وتوحيد الجهود والاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة وأحدث التطورات فى مجال التكنولوجيا من أجل بناء عالم أفضل للجميع".

ويناقش أسبوع أبو ظبي للاستدامة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في حضور عددا من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.