شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر من عودة تنظيم "داعش" الإرهابى مجددا بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، من عودة تنظيم "داعش" الإرهابى وصعوده مجددا فى الشرق الأوسط، وقال العاهل الأردنى فى حوار خاص مع قناة "فرانس 24" الفرنسية أذاعته، اليوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى بروكسل وستراسبورج وباريس خلال الأيام القليلة القادمة للتواصل مع قادة أوروبا لاستعراض عدة مواضيع فى المنطقة والتنسيق حيالها لاسيما الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف، "يبدو أن هناك تهدئة ونرجو أن يستمر هذا التوجه.. إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار فى منطقتنا الذى يؤثر على أوروبا وبقية العالم"، موضحا أن مباحثاته ستتناول أزمة إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضا حول العراق.

وردا على سؤال حول مخاوفه من أن يتجه العراق مجددا إلى فترة من الانقسام الطائفى والحرب الأهلية، أكد الملك عبدالله الثانى أن ذلك احتمال وارد ولكن لديه ثقة كبيرة بالشعب العراقى، مشددا على أنه يؤمن بالشعب العراقى وقدرته على المضى قدما نحو الضوء فى نهاية النفق، حيث كان يسير العراق بقوة فى اتجاه إيجابى خلال العامين الماضيين ويعتقد أن رحيل الحكومة أعادها ربما خطوتين إلى الوراء، وأنه واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي.

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال الملك إن "هذا سيخلق المزيد من الارتباك" معبرا عن أمله بأن يسهم الدور الروسى فى تهدئة الأمور.

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وأشار العاهل الأردنى، إلى خروج مقاتلين أجانب من سوريا وإعادة تمركزهم فى ليبيا، مؤكدا أنه "من المنظور الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم فى الأيام القليلة القادمة".

وأضاف، أن "عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا إدلب (شمال سوريا) وانتهى بهم المطاف فى ليبيا، وهذا أمر علينا جميعا فى المنطقة وعلى أصدقائنا فى أوروبا مواجهته فى عام 2020".

وحول تصاعد التوتر الأسبوع الماضى بين إيران والولايات المتحدة، عبر الملك عن أمله بأن "نقوم فى الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه فى المنطقة، من خلال السعى للتهدئة والحد من التوتر".