ولى عهد أبو ظبى يكرم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، والتى تكرّم المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن خمس فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية، حيث قدم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ورئيس أندونيسيا الجوائز للفائزين، ومنهم فى مجالات الصحة .

وفاز فريق جلًوبهى من السويد، وفى مجال الغذاء فازت مؤسسة أكوافو من غانا، وفى مجال الطاقة فازت مؤسسة كهربائيون بلا حدود من فرنسا، وفى محال المياه فازت مؤسسة سيريس إيميجنج من الولايات المتحدة الأمريكية.

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الشيخ محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة

وفى فئة المدارس الثانوية التى تتوزع فى ست مناطق جغرافية ، حيث فازت مدرسة إيرناتلا من كولومبيا من منطقة الأمريكتين ، وفى منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى فارت مدرسة الثانوية حكيمى علياء داى مواكوا من نيجيريا ، ومن منطقة الشرق الأرسط وشمال أفريقيا فازت مدرسة الأمل جنيور الثانوية من المغرب، وفى منطقة أوروبا ووسط آسيا فازت مدرسة كلية العالم المتحدة موستار من البوسنة والهرسك ، أما فى منطقة جنوب آسيا فقد فازت مدرسة بلوم نيبال من دولة نيبال ،'فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى ففازت مدرسة أوتان تاراوا إثنا الثانوية من دولة كريباس.