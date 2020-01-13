شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يُحذر من السير بمركبة منتهية التأمين.. غرامة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت إدارة المرور، السائقين من السير بمركبة منتهية التأمين، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة. وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إن غرامة عدم وجود تأمين سار للمركبة تتراوح بين 100 إلى 150 ريال. Advertisements وأكدت إدارة المرور أنه يجب على قائد المركبة الحرص أثناء القيادة على حمل رخصتي القيادة والسير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يُحذر من السير بمركبة منتهية التأمين.. غرامة للمخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.