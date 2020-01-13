شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بـ«الشورى» لمنح المعلمين بالمناطق النائية حوافز إضافية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، إنه قدم توصية على تقرير وزارة التعليم، تتضمن وضع حوافز للمعلمين والمعلمات العاملين في المناطق النائية.
ونصت التوصية على منح كل معلم ومعلمة ممن يعملون في المناطق النائية بدل منطقة نائية 35%، إضافة لاحتساب السنة بسنتين في الخدمة، وأحقية النقل بعد مُضي سنتين.
وتمنى الدكتور “البقمي” أن تفوز التوصية في المجلس، وتصدر على هيئة قرار، معبرًا بأن المعلمين والمعلمات “يستاهلون كل خير”.
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