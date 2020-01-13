شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول فيديو غرفة الكهرباء.. تأمين سكن لأم وأطفالها في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
تفاعلت جهات أمنية وخدمية وفاعلو خير، مع حالة أم وأطفالها الثلاثة، وذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق لمعاناتها، إذ أنها بلا مأوى وتسكن في الشارع.
وكان مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص وهو يتجه إلى محطة كهرباء في حي العزيزية، قد كشف عن إقامة أم وثلاثة من أطفالها أسفل المحطة، وذلك إثر خلاف بينها وبين زوجها أدى إلى طردها خارج المنزل، فلم تجد سكنًا إلا تحت إحدى محطات الكهرباء في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة المقدسة.
وقد وجد المقطع تفاعلا كبيرًا، حيث بادرت الجهات الأمنية والخدماتية بمكة المكرمة وفاعلو الخير، إلى الموقع فورًا، وأخرجت الأم وأطفالها الثلاثة ووفرت لهم سكنًا في إحدى الشقق المفروشة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الواقعة وأسبابها.
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