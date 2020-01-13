شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموجة برد قارسة ليلتي الثلاثاء والأربعاء على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – الرياض:

تشهد مناطق المملكة موجةَ برد واسعة النطاق ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء – بمشيئة الله-.

وبحسب “موقع طقس العرب” فسوف تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2- 3 درجات مئوية في شمال المملكة، ودون المعدلات بحدود 2- 5 درجات مئوية في باقي المناطق.

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كما ستكون الرياح في وسط المملكة جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي شمال وشرق المملكة شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي غرب وجنوب المملكة شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة؛ فيما تكون نشطة السرعة في نيوم.

وفي خلال يومَي الأربعاء والخميس، فتتجدد رياح الصبا بغبارها على سواحل المدينة المنورة وشمال مدينة جدة مع ساعات الصباح، مع توقّع منخفض جوي نهاية الأسبوع على أجزاء من غرب وشمال المملكة.