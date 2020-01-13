شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على العقوبة المنُتظرة لصاحب مقطع تعذيب «قط المايكرويف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علَّق المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسِّس جمعية الرفق بالحيوان، على مقطع فيديو، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً “تويتر”، يظهر فيه مراهقٌ مشهور، يضع قطاً في المايكرويف، واصفاً تصرفه بغير المسؤول والمجرَّم وفق نظام الرفق بالحيوان، الذي أقرَّته المملكة بأمر سامٍ عام 1434هـ، تضمَّن الموافقة على فرض عقوبات ضد كل مَن ينتهك حقوق الحيوان.

وأضاف ” الخنيزان” خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية،: إن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة معلوماتية، يحاسب عليها القانون، مؤكداً أنه لم يستطع أن يكمل مقطع “قط المايكرويف”، لأنه تصرف مزعج وبشع جداً.

‏وأبان الخنيزان، أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل وستشمل كل مَن ساعده في التصوير، وإنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال والديه أيضاً بسبب “الإهمال”.

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‏ولفت إلى أنه إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغيرة، فإن عقوبةً تأديبية تعزيرية تنتظره في دور الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقويم هذا السلوك الخطير لديه.