شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة أمنية خطيرة بـ«فاير فوكس» تتطلب هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مختصورن في الأمن الإلكتروني: إن متصفح الإنترنت الشهير “فاير فوكس” اكتشف ثغرة أمنية خطيرة يمكنها اختراق أجهزة المستخدمين والسيطرة على كافة البيانات الشخصية والبنكية.

وبحسب صحيفة “الصن داي إكسبريس” البريطانية فإنه ينبغي على مستخدمي “فايرفوكس” تحميل آخر تحديثات المتصفح، الذي سيعالج تلك الثغرة الخطيرة.

وأوضح تقرير نشر في الصحيفة أن خبراء أمن البيانات اكتشفوا الثغرة الأمنية في ملف التحويل المتزامن في شفرة البرنامج، والذي يسرع أداء ملفات “جافا سكريبت” لتسريع تحميل مواقع الإنترنت عند الدخول إليها.

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واكتشف الخبراء أن الثغرة يمكن أن “تسمح بتشغيل برامج التجسس والقرصنة بشفرة جافا سكريبت خارج برنامج المتصفح على جهاز الكومبيوتر الخاص بالمستخدم”.

وأضاف التقرير أن “هذا يعني أن المخترق يمكنه بسرعة التسلل إلى جهاز كومبيوتر الضحية بهدوء، من خلال استدراج الضحية للدخول إلى موقع ويب يعمل بشفرة قرصنة من جافا سكريبت”.

ولم تكشف عن كيفية استغلال الثغرة بشكل دقيق، ولا عن هوية القراصنة الذين استغلّوها، ولا الأجهزة التي تم استهدافها.