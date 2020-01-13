Royole الصينية تكشف عن سماعة ذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة Royole الصينية عن سماعتها الذكية Mirage الجديدة والمزودة بشاشة AMOLED مرنة، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل.



وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة الذكية تتضمن شاشة لمسية قياس 8 بوصة.

Advertisements

وتابعت أنه يمكن استعمال الشاشة للتحكم في السماعة؛ عبر تغيير شدة الصوت عن طريق الإيماءات أو الأزرار الافتراضية.

وتسمح الشاشة أيضا بإمكانية تخطي الأغنيات، وإظهار المنبه والمؤقت وساعة الإيقاف والكثير من المهام الأخرى على الشاشة اللمسية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة الذكية Mirage الجديدة على كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل، والتي يمكن استعمالها في التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وأعلنت شركة Royole طرح السماعة الذكية Mirage الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري بسعر يبلغ 899 دولارا أمريكيا.