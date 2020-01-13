ما وراء تفشي الالتهاب الرئوي في الصين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إنه يبدو أن "ظهور مرض الالتهاب الرئوي، الذي أودى بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين، مرتبط بسوق واحد لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان، ولم ينتقل أبعد من ذلك".



وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي، بعد أن قالت الصين، الأسبوع الماضي، إن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل، لكنه من نفس عائلة الفيروسات التي سببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن المرض لم ينتشر، مضيفة: "تم حاليا إغلاق سوق المأكولات البحرية في ووهان، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات في مناطق أخرى بالصين أو على الصعيد الدولي".

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وتعد ووهان مركزا رئيسيا للنقل على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ظهور المرض مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان".

وأضافت: "لا توجد في هذه المرحلة إصابات بين موظفي الرعاية الصحية ولا يوجد دليل واضح على انتقال المرض من إنسان لآخر".

وقالت المنظمة، الأسبوع الماضي، إن من المرجح أن يكون عضوا ظهر حديثا في عائلة الفيروسات التي سببت تفشي فيروسي سارس وكورونا القاتلين هو الذي سبب ظهور الالتهاب الرئوي في الصين.