عصابة «الصراف الآلي» في قبضة شرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة آسيوية مكونة من شخصين قاما بتحطيم «الصراف الآلي» التابع لأحد البنوك في محاولة للسرقة، وذلك في منطقة صناعية غياثي.

وكانت معلومات وردت إلى مركز شرطة غياثي تفيد بوقوع حالة تعدٍ بالكسر بغرض سرقة الصراف الآلي لأحد البنوك، فيما استعانت الشرطة بكاميرات المراقبة القريبة من المكان ومشاهدة شخصين ملثمين في زمن وتاريخ الواقعة يرتديان أقنعة وقفازات أثناء محاولة سرقة الجهاز.

وعلى الفور شكلت الشرطة فريقاً للبحث والتحري على ضوء المعلومات الواردة والتوجه إلى مكان الواقعة وتفتيش المنطقة المحيطة بها والعثور على مطرقة ومعول مخفيان تحت قطعة من الألمنيوم وقامت فرق مسرح الجريمة بتحريز الأدلة.

وواصلت الشرطة إجراءاتها والتحري عن المشتبه فيهما والوصول إليهما والقبض عليهما بالقرب من سكنهما بمنطقة مصفح في مدينة أبوظبي، واعترفا أثناء التحقيق بارتكاب الواقعة.